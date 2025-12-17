Aboca Museum a gennaio nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini

Il 2026 all’Aboca Museum si apre con una serie di nuovi eventi e attività pensate per coinvolgere adulti e bambini. Dopo il successo delle iniziative passate, il museo di Arezzo rinnova il suo impegno nel promuovere esperienze culturali e didattiche, offrendo opportunità di scoperta e apprendimento per tutte le età.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Nel 2026 proseguono le attività proposte da Aboca Museum, con nuovi appuntamenti dedicati ad adulti e bambini. Ecco il calendario degli eventi di gennaio, con i relativi link ai programmi e agli approfondimenti: Domenica 4 gennaio ore 10:00 in Loc. Aboca 20: "Aboca Day" Link: https:www.abocamuseum.iteventaboca-day Un'intera giornata alla scoperta dell'azienda Aboca tra visite guidate, passeggiate fra le coltivazioni di collina e attività di laboratorio. PROGRAMMA: Ore 10.00: ritrovo in Località Aboca, 20 a Sansepolcro (AR) e inizio della visita guidata alle coltivazioni.

Sei mai entrato in un antico magazzino per l’essiccazione delle erbe Scopriamo insieme quello allestito ad Aboca Museum! La Stanza delle erbe è tra le più suggestive del percorso storico museale. Le piante e i fiori in essiccazione scendono a cascata - facebook.com facebook

