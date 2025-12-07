Il viale a mare di Marina di Pietrasanta si è svegliato con una scritta che ha immediatamente acceso le tensioni politiche: un “ Spara a Giorgia ” accompagnato dalla sigla delle Brigate Rosse, tracciato in nero su un muro a pochi passi dal lungomare. L’immagine, pubblicata da Giovanni Donzelli, ha riportato al centro del dibattito il tema dell’odio politico e del rischio che certi messaggi, anche quando sembrano gesti isolati, possano trasformarsi in un clima che richiama stagioni che il Paese pensava di aver lasciato alle spalle. Donzelli ha diffuso la foto sui social parlando di una minaccia diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di un linguaggio che, a suo giudizio, nasce da un contesto di tensione alimentato dalla sinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minaccia a Meloni, la scritta sul muro e l’allarme di Donzelli: “Segnali che non possiamo ignorare”