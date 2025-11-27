Ho parlato con Ornella un’ora prima della sua morte | il racconto di Andrée Ruth Shammah a La Volta Buona

Andrée Ruth Shammah racconta a "La Volta Buona" l'ultima telefonata con Ornella Vanoni, proprio il giorno della sua morte. Diamo quasi per scontato le telefonate, sentire le persone a cui vogliamo bene, scrivere messaggi, comunicare. Sono cose quotidiane che però, a volte, si trasformano in qualcosa di davvero importante, in cui solo dopo ci rendiamo conto che avevano un significato preciso. "Ho parlato con Ornella per un'ora il giorno della sua morte": il racconto di Andrée Ruth Shammah a La Volta Buona È quello che è accaduto poche ore prima che Ornella Vanoni se ne andasse, quando ha preso il telefono e ha chiamato una delle persone a lei più vicine.

