Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | I retroscena delle strategie di Usa Russia e Cina

Ecco #DimmiLaVerità del 13 gennaio 2026. In questa puntata, il geostratega Daniele Ruvinetti analizza i principali movimenti e le dinamiche delle strategie di Stati Uniti, Russia e Cina, offrendo un quadro approfondito e basato su fatti. Un approfondimento utile per comprendere le sfide e gli scenari internazionali attuali, con un approccio oggettivo e puntuale.

