Parma Ndiaye operato per pubalgia | intervento riuscito a Londra

Abdoulaye Ndiaye è stato sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico necessario in seguito a un consulto specialistico per una diagnosi di pubalgia. A comunicarlo è stato il Parma attraverso una nota ufficiale.L’operazione, perfettamente riuscita, si è svolta a Londra presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Parma, preoccupa Ndiaye: principio di pubalgia

Leggi anche: Parma in pensiero per Ndiaye: accertamenti a Londra per il difensore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'Atalanta perde Djimsiti fino a gennaio: gli indisponibili per la 16^ giornata.

Parma, Ndiaye si è operato dopo la diagnosi di pubalgia. Il comunicato dei ducali - Operazione perfettamente riuscita per il giocatore del Parma Abdoulaye Ndiaye svolta nella giornata di oggi a causa della diagnosi di pubalgia. tuttomercatoweb.com