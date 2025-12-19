Parma Ndiaye operato per pubalgia | intervento riuscito a Londra
Abdoulaye Ndiaye è stato sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico necessario in seguito a un consulto specialistico per una diagnosi di pubalgia. A comunicarlo è stato il Parma attraverso una nota ufficiale.L’operazione, perfettamente riuscita, si è svolta a Londra presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
