Parma Ndiaye operato per pubalgia | intervento riuscito a Londra

19 dic 2025

Abdoulaye Ndiaye è stato sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico necessario in seguito a un consulto specialistico per una diagnosi di pubalgia. A comunicarlo è stato il Parma attraverso una nota ufficiale.L’operazione, perfettamente riuscita, si è svolta a Londra presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

