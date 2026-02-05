Di Erasmo Twombly Foundation | Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma

La Twombly Foundation annuncia di aver donato alcune opere di Cy Twombly, create tra il 1957 e il 1963 a Roma. L’associazione sottolinea come queste opere rappresentino il forte legame dell’artista con la città, dove Twombly ha vissuto negli anni ’50 e ’60. La donazione mira a rafforzare il patrimonio artistico di Roma e a mantenere vivo il ricordo del pittore americano nella capitale italiana.

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "La donazione di opere di Cy Twombly realizzate a Roma tra il 1957 e il 1963 è per noi estremamente significativa, perché riflette il legame profondo dell'artista con la città, dove ha vissuto negli anni '50 e '60". Lo ha dichiarato Eleonora Di Erasmo, managing director della Cy Twombly Foundation, intervenendo alla presentazione della raccolta Cy Twombly alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Di Erasmo ha ricordato che la donazione, perseguita per molti anni e realizzata lo scorso anno, comprende opere, il finanziamento del laboratorio di restauro del museo e una borsa di studio della durata di 15 anni destinata a un conservatore di opere su carta contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma si è tenuta la presentazione del nuovo volume dedicato a Cy Twombly.

