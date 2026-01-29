Al via il progetto ‘Family district’ | si punta sulla crescita sociale attraverso la cultura

Questa mattina il Comune ha dato il via al progetto ‘Family district’, un piano da 400mila euro che punta a rafforzare il tessuto sociale attraverso eventi culturali. L’obiettivo è coinvolgere tutte le fasce della città, offrendo spazi di aggregazione e dialogo. La prima fase prevede iniziative rivolte alle famiglie, con laboratori e incontri pubblici già in programma nei prossimi mesi.

Coletti: "Percorso nato per favorire esperienze comunitarie. Occasione di dialogo" Prende il via il progetto comunale ‘Family district’, piano strategico da 400mila euro mirato alla crescita sociale anche attraverso iniziative culturali aperte a tutta la città. Il primo appuntamento, dal titolo ‘Essere in comunione per educare’, sarà venerdì 30 alle 18.30 in via Boccaleone 19, con un momento di dialogo e approfondimento sul valore della comunità nell'esperienza educativa. L'evento prende forma dalla constatazione che ogni persona è introdotta alla vita dentro una relazione e cresce all'interno di legami.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Family District Rosita Marchese punta sulla cultura senza frontiere e sulla creatività delle donne. Si impegna a reperire fondi. Ogni giorno va al cinema o al teatro, e conclude la giornata con un libro Piemonte, un progetto per far crescere i giovani attraverso la creatività: scuola, cultura e territori. Un’alleanza sperimentale Il progetto nel Piemonte coinvolge sette classi delle scuole superiori di Torino, Alba e Biella, con l’obiettivo di promuovere la crescita dei giovani attraverso iniziative di scuola, cultura e territorio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Secret Corners of Calpe - Incredible Top Travel Destination and Spain's Most Scenic Seaside Town Ultime notizie su Family District Argomenti discussi: Visioni d’Europa, al via il progetto per riscoprire l’Unione Europea / Avvisi / Novità / Homepage; Al via il progetto La cultura del dono: sulle orme di don Gnocchi; Gelato artigianale, al via il progetto per formare le nuove generazioni; Lattiero-caseario: al via il progetto ECOMICROBIO, per la tutela della biodiversità microbica del Grana Padano DOP. Ciclabile sul Ponte di Vidor: via libera dal Comitato al progetto per evitare l’aumento di traffico su via ErizzoVIDOR (TREVISO) - Sul nuovo Ponte di Vidor entra anche la ciclabile. Ma Sartor storce il naso: «L'opera si è allontanata ulteriormente». Il Comitato ... ilgazzettino.it Al via nel Piceno il progetto Lab, oratorio rete educativa diffusaPrende ufficialmente avvio il progetto LAB - Oratorio Rete Educativa Diffusa, un'iniziativa di ampio respiro che pone al centro i giovani e la costruzione di una comunità educante solida, inclusiva ... msn.com LA PALLAVOLO JONICA SIDERNO NEL PROGETTO “TONNO CALLIPO FAMILY!” La news Si amplia ancora di più il ‘Progetto Tonno Callipo Family’, l’ultima new entry è la Pallavolo Jonica Siderno, giovane società immersa nell’universo volley - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.