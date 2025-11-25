Del Piero | Mi aspetto una Juve di carattere serve una sterzata Scelte forti di Spalletti Ma se non finisce bene…

Del Piero: «Mi aspetto una Juve di carattere, serve una sterzata. Scelte forti di Spalletti. Ma se non finisce bene.». Parla l’ex bianconero. Alessandro Del Piero ha parlato nel salotto di Sky Sport prima di Bodo Juve. Le sue dichiarazioni: « Mi aspetto carattere. Sicuramente è una partita complicata per la situazione climatica e per il campo. Il sintetico può dare fastidio: tu non sei abituato e gli altri sì. Il Bodo Glimt in casa fa male. Fa poche cose ma sono molte quadrati. In questo momento tutti devono fare qualcosa in più. Serve dare una sterzata alla stagione. L’arrivo di Spalletti lo ha dato sotto l’aspetto emotivo, ora bisogna farlo in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero: «Mi aspetto una Juve di carattere, serve una sterzata. Scelte forti di Spalletti. Ma se non finisce bene…»

Scopri altri approfondimenti

Vi aspetto oggi alle 19 in via con @paolodipaolof per parlare del suo libro Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti una vita al presente. Scoprirete tutto su un ragazzo di nome Pieroi in un posto bellissimo . Ci vediamo in via Cadore 33 @terecadore33 @ric Vai su Facebook

Calcio: Juve tanto carattere, ma troppi gol subiti - Di certo allo Stadium non ci si è annoiati negli ultimi giorni: vittoria per 4- Secondo ansa.it

Così è sparito il carattere Juve: mercati senza rinforzi e leader mai sostituiti - Dal 2023 il mercato non ha rinforzato la rosa: in tre stagioni hanno smesso o sono stati ceduti tutti i giocatori di personalità e nessun acquisto ha dimostrato la leadership necessaria ... Segnala msn.com

Juve Del Piero-dipendente? Del Neri: 'No, piuttosto Krasic'. VIDEO - Il tecnico bianconero ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo con il Cagliari: "Mi aspetto una reazione importante da parte ... Come scrive calciomercato.com