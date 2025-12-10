San Gennaro Vesuviano dormitorio accanto alla fabbrica | 76 operai vivevano nel degrado
A San Gennaro Vesuviano, 76 operai risiedevano in una palazzina-opificio abusiva, vivendo in condizioni di degrado. La situazione ha portato all'attenzione delle autorità locali, evidenziando problematiche legate all'abusivismo edilizio e alle condizioni di vita degli operai coinvolti.
Ben 76 operai vivevano nel pieno degrado in una palazzina-opificio di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, completamente abusiva. Oltre settanta operai vivevano nel pieno degrado in una palazzina-opificio di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, completamente abusiva. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di una operazione scattata all’alba di che . 🔗 Leggi su 2anews.it
San Gennaro Vesuviano, fabbrica tessile abusiva e 76 operai in un dormitorio-lager: 11 denunce - Oltre settanta operai vivevano nel pieno degrado in una palazzina- ilgiornalelocale.it scrive
A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri hanno scoperto 76 operai stipati in una palazzina trasformata in opificio tessile abusivo. Gli ambienti erano fatiscenti, privi di aerazione e ridotti a dormitori improvvisati, con letti arrangiati e condizioni igieniche minime. - facebook.com Vai su Facebook
