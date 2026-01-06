Incendio e fumo in casa a Napoli all'Epifania 5 sfollati ai Quartieri Spagnoli | Salvati dal cane

Nella mattina dell’Epifania, un incendio in un’abitazione nei Quartieri Spagnoli di Napoli ha provocato lo sfollamento di cinque persone e il ricovero di venti per intossicazione. L’incendio si è verificato in Vico Campanile al Consiglio, causando fumo e danni alla struttura. Un cane ha contribuito alla salvezza di alcuni residenti, evidenziando il ruolo importante degli animali nelle emergenze domestiche.

Incendio in casa in Vico Campanile al Consiglio ai Quartieri Spagnoli stamattina: 5 sfollati (4 adulti e un minore) e 20 in ospedale per intossicazione.

Napoli, incendio in palazzina ai Quartieri Spagnoli: 20 persone in ospedale - Il fumo ha invaso le scale all'alba, costringendo i residenti a lasciare in fretta le proprie abitazioni.

Incendio ai Quartieri Spagnoli, il racconto: «Così il nostro cane Rocky ci ha salvato la vita: siamo senza casa» - Dopo l'incendio e la paura di stanotte a Napoli, ai quartieri Spagnoli, parla il proprietario della casa distrutta dal rogo.

