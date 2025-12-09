Conoscere il Consiglio | cento studenti marchigiani a Palazzo Leopardi
Cento studenti delle province di Ancona e Macerata hanno preso parte alle visite formative promosse dall’Assemblea legislativa delle Marche, nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio”. L’iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, punta a far conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
“CONOSCERE IL CONSIGLIO” PORTA IN AULA 100 STUDENTI MARCHIGIANI Settimana di visite formative nell’ambito del progetto finalizzato ad avvicinare i giovani alle istituzioni. A Palazzo Leopardi studenti provenienti da Ancona e Camerano. Martedì l’in - facebook.com Vai su Facebook
Marche, cento studenti per 'Conoscere il Consiglio' - Giorni di visite nell ‘aula consiliare delle Marche a Palazzo Leopardi in Ancona, nell’ambito del progetto ‘Conoscere il Consiglio’, nato con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle ... Come scrive msn.com