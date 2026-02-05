Costretti a dormire con il sacco a pelo dentro un’ex canonica | il trattamento riservato ai volontari della Protezione Civile per le Olimpiadi

I volontari che lavorano per le Olimpiadi di Milano e Cortina si sono ritrovati a dormire in condizioni difficili. Molti sono stati sistemati dentro un’ex canonica, obbligati a usare il sacco a pelo per dormire. La situazione si è venuta a sapere quando sono stati resi pubblici i dettagli sull’alloggio, che non è certo dei più confortevoli. La gestione di questi posti ha suscitato molte critiche tra chi partecipa all’evento.

Che i 18mila volontari delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 dovessero preoccuparsi dell' alloggio, lo si sapeva dal momento in cui Fondazione Mico ha lanciato il bando per la raccolta delle offerte di disponibilità. Ma che una parte di loro dovesse provvedere a portare con sé addirittura i sacchi a pelo, lo si è appreso da una circolare diffusa dalla Protezione Civile del Veneto e indirizzata a coloro che prenderanno servizio a Longarone, nella vallata del Piave. Come andassero a prestare assistenza per un terremoto o una alluvione. Non si tratta, ovviamente, di tutti coloro che decidono di contribuire alla buona riuscita dei Giochi a titolo gratuito.

