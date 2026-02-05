Così l’Fbi con l’aiuto di Delcy ha arrestato Saab prestanome di Maduro

L’Fbi, con l’aiuto di Delcy, ha arrestato Saab, ritenuto prestanome di Maduro. È la prima volta che le forze statunitensi collaborano sul territorio venezuelano con il Sebin, il servizio di intelligence chavista. L’operazione ha sorpreso molti, perché vede due agenzie tradizionalmente opposte lavorare fianco a fianco.

Prima operazione di collaborazione sul territorio venezuelano tra il Servizio di Intelligence Bolivariano del regime chavista (Sebin) e l’agenzia investigativa degli Stati Uniti (Fbi). Il risultato: l’arresto dell’imprenditore e diplomatico colombiano Alex Saab, accusato di essere il principale prestanome di Nicolas Maduro. Saab è stato detenuto tre anni negli Usa con l’accusa di guidare un complesso sistema di riciclaggio per il regime di Maduro, ma è stato messo in libertà durante un processo di negoziazione e scambio di prigionieri tra la dittatura venezuelana e il governo del presidente americano Joe Biden. 🔗 Leggi su Formiche.net

Con il recente rimpasto nel regime chavista, la nuova leadership di Delcy Rodriguez ha deciso di rimuovere alcuni membri chiave del governo, tra cui Alex Saab, fino a poco tempo fa ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale.

Nel contesto della crisi politica in Venezuela, Delcy Rodríguez ha intrapreso un ruolo chiave nel dialogo con gli Stati Uniti.

