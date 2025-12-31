In Italia si scia benissimo | BBC premia la neve delle Dolomiti

L’Italia si conferma una meta di rilievo per gli amanti dello sci. La BBC ha individuato le sei destinazioni più promettenti per la stagione 2026, riconoscendo la qualità delle località italiane. Le Dolomiti, con la loro neve e i paesaggi unici, si distinguono come una delle principali scelte per chi cerca un’esperienza sciistica di alto livello.

Il prestigio delle montagne italiane riceve una nuova, autorevole conferma. La BBC ha selezionato le sei destinazioni sciistiche più promettenti per la stagione 2026, inserendo l'Italia nel gruppo di testa delle località capaci di offrire un'esperienza d'eccellenza. La scelta non si basa solo sulla bellezza dei paesaggi, ma su un mix rigoroso di sicurezza, efficienza tecnologica degli impianti, costi accessibili e qualità dell'intrattenimento dopo lo sci (il celebre après ski ). A trainare l'entusiasmo internazionale verso le nostre piste è l'avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

