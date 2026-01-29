Cosa fare in città | gli eventi del week end del 31 gennaio e 1 febbraio

Questo fine settimana, nel novarese e nel Verbano, ci sono molte cose da fare. Aggiudicatevi un concerto, visitate mostre o assistete a spettacoli. Se preferite il divertimento all’aria aperta, ci sono raduni e anche tuffi nel lago. E non mancano gli eventi di carnevale che cominciano a riscaldare l’atmosfera.

Un nuovo fine settimana invernale con diversi appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, raduni, tuffi nel lago, primi eventi di carnevale e tanto altro.

