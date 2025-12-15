Cabal Juve mezz’ora per cambiare l’esito di un match | i numeri che hanno trasformato il colombiano nell’uomo della provvidenza a Bologna

Cabal Juve, protagonista a Bologna con una prestazione decisiva in appena trenta minuti. La sua presenza in campo ha cambiato l’andamento della partita, grazie a numeri e interventi chiave che hanno permesso alla Juventus di ribaltare il risultato. Una testimonianza di come un singolo giocatore possa fare la differenza in così poco tempo.

Cabal Juve, la fotografia statistica dell’impatto al Dall’Ara: ventinove minuti di sostanza tecnica e la zampata che ha ribaltato il destino del match. A volte nel calcio non serve una vita intera per diventare eroi, bastano pochi istanti vissuti con la giusta intensità. La notte del Dall’Ara ha consegnato a Luciano Spalletti e ai tifosi bianconeri una certezza in più: Juan Cabal non è solo una alternativa nelle rotazioni difensive, ma un giocatore capace di determinare il risultato quando il pallone scotta. Analizzando i dati della sua prestazione contro il Bologna, emerge il ritratto di un calciatore che ha saputo massimizzare il poco tempo a disposizione, trasformando uno spezzone di gara in una performance da tre punti. Juventusnews24.com

