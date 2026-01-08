Il 118 soccorre un 19enne lui sferra un pugno sullo sterno a un' infermiera

Un 19enne di Cori è stato soccorso dal 118 in piazza Signina, dopo aver mostrato segni di agitazione e aver aggredito un'infermiera con un pugno allo sterno. Numerose chiamate al 112 avevano segnalato il suo comportamento fuori controllo, richiedendo l'intervento delle forze dell’ordine. L’intervento è stato necessario per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

