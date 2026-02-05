Contro la violenza perché non istituire l’ora della severità Una interessante proposta provocatoria

Un lettore del Resto del Carlino ha scritto una mail in cui propone di istituire “l’ora della severità” nelle scuole. La sua idea nasce dallo spunto delle recenti aggressioni tra studenti, che molti collegano a una mancanza di disciplina. La proposta ha fatto discutere tra insegnanti e genitori, alcuni la trovano troppo dura, altri invece la considerano una soluzione per contenere il problema. Per ora, si tratta solo di una provocazione, ma il tema della disciplina nelle scuole resta caldo.

La discussione nasce da una mail inviata da un lettore de Il Resto del Carlino, che lega le recenti aggressioni nelle scuole a una richiesta diffusa di maggiore severità. Un’esigenza che, secondo chi scrive, arriva tardi e assomiglia al tentativo di intervenire quando il danno è già fatto. Nel mirino finiscono anche le famiglie, spesso descritte come le prime accusatrici della scuola, pronte a trasformare un voto negativo in un caso e una sanzione disciplinare in un affronto personale. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo le ultime aggressioni nelle scuole, studenti e genitori chiedono più fermezza.

