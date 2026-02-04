A scuola torni l’ora della severità

Dopo le ultime aggressioni nelle scuole, studenti e genitori chiedono più fermezza. Molti ritengono che serva un intervento deciso per fermare le tensioni e garantire la sicurezza. La domanda è: si agirà davvero o si continuerà a stare a guardare?

Dopo le recenti aggressioni avvenute a scuola, studenti e genitori chiedono più severità. Un po’ come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Tra i maggiori detrattori della scuola ci sono le famiglie: basta leggere una qualunque chat dei genitori e censire il numero di querele, aggressioni verbali e fisiche ai docenti: ogni brutto voto è una discriminazione, ogni punizione un’onta. Marco Lombardi Risponde Beppe Boni La violenza nelle scuole, intesa anche come atteggiamenti aggressivi, è purtroppo una realtà su cui bisogna interrogarsi seriamente. A Bologna, in un istituto di media inferiore della periferia Ovest, giorni fa un alunno, non ancora 14enne, ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli e finendo denunciato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

