Genova oltre ventimila borse di marca contraffatte arrivate nei container in porto sequestri e denunce

A Genova, sono stati sequestrati oltre ventimila articoli di borse di marca contraffatte arrivati nei container del porto. L’operazione “Ermes”, condotta da doganieri e Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di merce il cui valore stimato supera i trenta milioni di euro. L’intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla contraffazione e alla criminalità organizzata nel settore del commercio illegale.

L'operazione denominata "Ermes" ha coinvolto i doganieri e la guardia di finanza. Il valore di mercato della merce falsa è di trenta milioni di euro Trenta milioni di euro. Sarebbe stato il guadagno della vendita delle ventimila borse contraffatte sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dei M.

