concerto-tributo in memoria di lelio luttazzi domenica 22 febbraio al blue note di milano

Domenica 22 febbraio, al Blue Note di Milano, si terrà un concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi. La serata vedrà sul palco la Big Band Jazz Company, diretta da un maestro del jazz italiano, per ricordare uno dei più grandi musicisti, presentatori e scrittori del nostro paese. Un evento dedicato a chi ha segnato la scena musicale e culturale italiana.

MILANO - Un concerto-tributo in memoria di Lelio Luttazzi, uno dei grandi maestri della musica leggera e del jazz nel nostro Paese, ma anche presentatore, showman, attore e scrittore: è quanto accadrà domenica 22 febbraio al Blue Note di Milano, protagonisti la Big Band Jazz Company diretta dal.

