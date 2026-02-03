Oltre le note | a febbraio lezioni-concerto al Pala Dean Martin

Da sabato 7 febbraio riparte la stagione 2026 delle lezioni-concerto al Pala Dean Martin. Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito. La rassegna, che si tiene ogni anno, riprende con un calendario ricco di appuntamenti. Chi ama la musica potrà ascoltare concerti di vari generi, in un ambiente informale e accessibile. La prima lezione-concerto del 2026 promette di attirare molti appassionati, pronti a scoprire nuove performance e a vivere momenti di musica dal vivo.

Da sabato 7 febbraio riparte la stagione 2026 delle lezioni-concerto con ingresso gratuito per la cittadinanza al Pala Dean Martin. "Oltre le note" ritorna con quattro appuntamenti con la grande musica della Scuola civica di musica e teatro di Montesilvano. Gli eventi, realizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale, accompagneranno il pubblico attraverso i secoli, tra concerti e rappresentazioni di alto livello artistico e culturale.Gli appuntamenti si terranno ogni sabato di febbraio nella sala del mare del Pala Dean Martin, con inizio alle ore 18:30 e ingresso libero.??Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, esprime grande soddisfazione per il consolidamento di questa iniziativa:?"Con 'Oltre le note' continuiamo a investire nella cultura come strumento di crescita per la nostra comunità.

