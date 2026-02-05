Con l’Inter neanche è iniziata | UFFICIALE cessione last minute in Turchia

L’Inter ha annunciato ufficialmente una cessione last minute in Turchia. Il calciomercato di gennaio si è chiuso, ma per alcuni giocatori le trattative sono ancora in piedi. Questa volta si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, che permette al club di valutare meglio il rendimento del calciatore prima di decidere se acquistarlo. La notizia ha preso tutti di sorpresa, visto che ancora prima dell’inizio della sessione di mercato si parlava di poche mosse, e invece si sono verificati alcuni colpi dell’ultimo minuto.

Operazione in prestito con diritto di riscatto Il calciomercato di gennaio è finito, ma non dappertutto. In Turchia, per esempio, il sipario calerà nella giornata di domani. C’è quindi ancora tempo, poco ma abbastanza per concludere qualche operazione in uscita. Per piazzare uno o più esuberi. Con l’Inter neanche è iniziata: cessione last minute in Turchia (AnsaFoto) – Calciomercato.it Un esubero, o più volgarmente uno ‘scarto’ del Bayern Monaco si è trasferito nella Super Lig turca. O meglio tornato, visto che Sacha Boey aveva già indossato la maglia del Galatasaray. È dai campioni di Turchia, nel 2024, che lo acquistarono i bavaresi tirando fuori la bellezza di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

