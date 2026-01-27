Inter UFFICIALE la cessione di Palacios | comunicato e dettagli

Da calciomercato.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tomas Palacios, giovane difensore dell’Inter, torna in Argentina dopo un anno e mezzo. La cessione è stata ufficializzata, chiudendo un ciclo nel club nerazzurro. La sua partenza riflette le recenti scelte di mercato e il rinnovamento della rosa. La sua esperienza internazionale rappresenta un passo importante nella carriera del calciatore e nel percorso di crescita del club.

Il difensore classe 2003 fa ritorno in Argentina dopo un anno e mezzo  Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata qualche istante fa: Tomas Palacios lascia l’Inter, dove era da tempo ai margini, e fa ritorno in Argentina. (Profilo X Estudiantes) – Calciomercato.it Il difensore classe 2003 si trasferisce all’ Estudiantes presieduto dall’ex centrocampista nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma, Juan Sebastian Veron, fresco vincitore del Clausura 2025. Come recita la scarna nota ufficiale dell’Inter, Palacios “è ceduto a titolo temporaneo al Club Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027, con opzione di acquisto “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

inter ufficiale la cessione di palacios comunicato e dettagli

© Calciomercato.it - Inter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagli

Approfondimenti su Inter Argentina

Calciomercato Parma, ufficiale la cessione di Lovik al Trabzonspor: tutti i dettagli nel comunicato del club

Il Parma Calcio ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Mathias Lovik al Trabzonspor.

Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Argentina

Argomenti discussi: Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Inter, Palacios saluta: chiusa la sua cessione all'Estudiantes; Torino, ufficiale la cessione di Popa al Cluj; ?Juve sul vice-Yildiz, Milan-Dragusin e cessione Inter: mercato di oggi ?.

inter ufficiale la cessioneInter, UFFICIALE la cessione di Palacios: comunicato e dettagliPalacios fa ritorno in Argentina con la formula del prestito più opzione d'acquisto: il comunicato ufficiale dell'Inter ... calciomercato.it

Ufficiale – Inter, Palacios ceduto all’Estudiantes: il comunicato del club nerazzurroCon un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto all'Estudiantes di Palacios ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.