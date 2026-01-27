Inter UFFICIALE la cessione di Palacios | comunicato e dettagli

Tomas Palacios, giovane difensore dell’Inter, torna in Argentina dopo un anno e mezzo. La cessione è stata ufficializzata, chiudendo un ciclo nel club nerazzurro. La sua partenza riflette le recenti scelte di mercato e il rinnovamento della rosa. La sua esperienza internazionale rappresenta un passo importante nella carriera del calciatore e nel percorso di crescita del club.

Il difensore classe 2003 fa ritorno in Argentina dopo un anno e mezzo Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata qualche istante fa: Tomas Palacios lascia l'Inter, dove era da tempo ai margini, e fa ritorno in Argentina. (Profilo X Estudiantes) – Calciomercato.it Il difensore classe 2003 si trasferisce all' Estudiantes presieduto dall'ex centrocampista nerazzurro, ma anche di Lazio e Parma, Juan Sebastian Veron, fresco vincitore del Clausura 2025. Come recita la scarna nota ufficiale dell'Inter, Palacios "è ceduto a titolo temporaneo al Club Estudiantes de La Plata fino a gennaio 2027, con opzione di acquisto ".

