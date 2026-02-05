Comuni coordinati affrontano povertà urbana con progetti concreti | secondo incontro del progetto Terre del Sole

A Giulianova si è tenuto il secondo incontro del progetto “Terre del Sole”. I rappresentanti dei comuni coinvolti si sono riuniti nella sala consiliare per pianificare azioni concrete contro la povertà urbana. L’obiettivo è coordinare interventi capillari e pratici per aiutare le persone più in difficoltà. La strada è quella di lavorare insieme, con progetti reali e mirati, per affrontare un problema che colpisce molte famiglie nella zona.

**Secondo incontro del progetto “Terre del Sole” per contrastare la povertà: i comuni coordinano azioni dirette e capillari** A Giulianova, nella sala consiliare del Comune, si è svolto il secondo incontro operativo del progetto “Terre del Sole”, un’iniziativa promossa da un’Unione dei Comuni abruzzesi per fronteggiare la povertà urbana e l’esclusione sociale. L’evento, tenutosi ieri mattina, ha visto la partecipazione del Presidente dell’Unione, Mario Nugnes, dell’Assessore alla Socialità di Giulianova, Lidia Albani, e dell’Ufficio di Piano, con il quale si è discusso il coordinamento e l’attivazione di un sistema integrato di intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

