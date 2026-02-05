Compie due rapine nel giro di due mesi poi aggredisce un addetto alla sicurezza

Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver commesso due rapine in negozi diversi di Rovereto tra dicembre e gennaio. L'uomo, che aveva già colpito due volte in breve tempo, ha anche aggredito un addetto alla sicurezza durante l’ultimo episodio.

Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio gli agenti di polizia hanno rintracciato (e arrestato) il presunto autore di due rapine avvenute in due attività commerciali di Rovereto tra i mesi di dicembre e gennaio. Si tratta, almeno secondo i primi riscontri, di un cittadino di 37 anni ben noto sia alle forze dell’ordine che ai commercianti del centro cittadino che in diverse occasioni l’avrebbero segnalato, tra le altre cose, anche per il suo comportamento molesto. In uno dei due episodi l’uomo si sarebbe reso anche responsabile di un’aggressione nei confronti di un addetto alla sicurezza. Per queste ragioni per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte della casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it

A Genova, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di rapina impropria, dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza in un negozio.

