Il dossier Trasporti in Campania | Fico si dia l'obiettivo di sito e app unica per i trasporti

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dossier Trasporti in Campania analizza le sfide e le opportunità del settore, con particolare attenzione alle proposte di integrazione e miglioramento dei servizi. In questa intervista, Roberto Calise illustra le strategie della nuova Regione, evidenziando l'importanza di un sito e un'app unificata per semplificare e potenziare la mobilità regionale, da Eav a Air.

La nuova Regione Campania, intervista a Roberto Calise sul dossier Trasporti, da Eav a Air, fino a Unico Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

