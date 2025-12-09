Il dossier Trasporti in Campania | Fico si dia l'obiettivo di sito e app unica per i trasporti

Il dossier Trasporti in Campania analizza le sfide e le opportunità del settore, con particolare attenzione alle proposte di integrazione e miglioramento dei servizi. In questa intervista, Roberto Calise illustra le strategie della nuova Regione, evidenziando l'importanza di un sito e un'app unificata per semplificare e potenziare la mobilità regionale, da Eav a Air.

