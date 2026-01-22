Arezzo l’ex Camera di Commercio tra aste fantasmi e bitume | Italia Viva sveglia il Comune

Arezzo torna al centro dell’attenzione con la vicenda dell’ex sede della Camera di Commercio in Viale Giotto. Dopo anni di abbandono, questa struttura rappresenta oggi un simbolo delle criticità cittadine, tra aste andate deserte, problemi di decoro e possibilità ancora inevase. Italia Viva solleva nuovamente il tema, richiamando l’attenzione sull’importanza di un intervento concreto per il rilancio di un patrimonio storico e sociale della città.

Si torna a parlare – perché in realtà non se n’è mai smesso – dell’ex sede della Camera di Commercio in Viale Giotto, ormai assurta a simbolo cittadino del degrado e delle occasioni mancate. Un edificio imponente, vincolato e costoso, che oggi rappresenta più un problema che una risorsa. A riaccendere i riflettori è Gianni Ulivelli, segretario provinciale di Italia Viva, che torna a chiedere interventi concreti dopo una proposta avanzata già la scorsa estate e rimasta senza risposte. Comunicato Casa Riformista Arezzo Lo scenario è quello della quarta asta, con una base che dovrebbe aggirarsi intorno a 1. 🔗 Leggi su Lortica.it

Arezzo, degrado ex sede Camera di Commercio in Viale Giotto: Italia Viva chiede intervento urgente del ComuneItalia Viva di Arezzo sollecita un intervento tempestivo del Comune per il degrado dell'ex sede della Camera di Commercio in Viale Giotto.

