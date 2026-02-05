Come sono andati quindi gli attesi colloqui di pace tra Ucraina e Russia

Si è concluso il secondo round di colloqui tra Ucraina e Russia negli Emirati Arabi. I delegati dei due paesi hanno raggiunto un primo risultato: uno scambio di prigionieri di guerra. Inoltre, hanno preso l’impegno di riprendere presto le trattative. La mediazione degli Stati Uniti sembra aver aperto una strada concreta verso un possibile dialogo.

Si è chiuso il secondo round di colloqui tra i delegati di Mosca e Kiev mediati dagli Stati Uniti negli Emirati Arabi con un primo risultato concreto: un’importante operazione di scambio di prigionieri di guerra e l’impegno a riprendere presto le trattative.L’inviato speciale di Donald Trump.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Ucraina Russia

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi, con crescenti scontri sia sul terreno che nei cieli.

Le delegazioni di Ucraina e Russia hanno deciso di scambiarsi 314 prigionieri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Scontro nei cieli tra Russia e Ucraina. Colloqui di pace a rilento

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: Intervista a Jeffrey Herlings: Il Campionato è lungo ma la costanza sarà fondamentale; Gli uBC Awards per il 2025; La conferenza stampa del direttore Filippo Fusco - Cesena FC; Pizzoccheri alla farina di grilli? La provocazione di Giorgio Mastrota a Le Iene.

Come sono andati i primi giorni di scuola con lo stop ai cellulari in classe: il divieto funziona?Il divieto assoluto di usare i telefoni cellulari a scuola, da quest’anno esteso anche alle superiori dopo che era stato introdotto per il primo ciclo di istruzione, non è stata una rivoluzione. O ... fanpage.it

Come sono andati gli allenamenti cronometrati di Federica Brignone a un mese dalle OlimpiadiFederica Brignone ha annunciato venerdì sui propri social che è ora di tornare con le ragazze, ovvero di allenarsi in gruppo con le altre sciatrici azzurre di Coppa del Mondo. Un risultato già di ... fanpage.it

Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) facebook

Russia e Ucraina si sono scambiate 314 prigionieri di guerra. Dieci sono civili, gli altri militari. Witkoff: "Risultato degli ultimi trilaterali". Kiev: "Più di metà dei nostri militari liberati era stata catturato a Mariupol" (VIDEO) x.com