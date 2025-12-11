Locascio non sarà più la presidente del quartiere San Donato-San Vitale

11 dic 2025

Adriana Locascio non ricoprirà più il ruolo di presidente del quartiere San Donato-San Vitale. La decisione è stata annunciata dalla stessa interessata, in seguito alle tensioni con Coalizione civica e a una disputa giudiziaria con il suo compagno, che hanno portato alla conclusione del suo incarico.

Adriana . Lo ha detto lei stessa, annunciando la fine dell’impegno al culmine delle tensioni nate con Coalizione civica generate da una disputa giudiziaria con il compagno di Locascio.La vicenda Locascio-Coalizione civicaLe. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

