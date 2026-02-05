Coez a Roma | il concerto del Teatro Romano in anteprima con biglietti già disponibili

Questa sera il concerto di Coez al Teatro Romano di Verona apre la rassegna “Contaminazioni Musicali 2026”. I biglietti sono già in vendita e l’artista si prepara a salire sul palco alle 21, portando sul palco il suo stile unico. L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti che promettono di portare musica e pubblico in un contesto suggestivo.

**Coez al Teatro Romano: il primo appuntamento della “Contaminazioni Musicali 2026” in anteprima** Il 5 settembre, alle ore 21, il Teatro Romano di Verona sarà il palcoscente di un nuovo evento musicale all’interno della rassegna “Contaminazioni Musicali 2026”, promossa da Eventi Verona in ambito dell’Estate Teatrale Veronese. A ospitare il concerto sarà Coez, il cantautore romano che, con il suo tour “Live 2026 – From the Rooftop”, si accinge a portare avanti il suo progetto artistico con un nuovo approccio live, ispirato a spazi storici e suggestivi. Le vendite dei biglietti per l’evento iniziano ufficialmente giovedì 5 febbraio alle 14, tramite i siti web Ticketone e Ticketmaster, mentre la vendita presso il Box Office di Verona inizierà martedì 10 febbraio alle 11. 🔗 Leggi su Ameve.eu

