Pirateria perché non è corretto sanzionare Cloudflare La verità scomoda dell’avv Piselli

L’articolo affronta il tema della pirateria online e del ruolo di Cloudflare, evidenziando le ragioni per cui sanzionarne l’operato potrebbe essere inappropriato. Attraverso un’analisi critica del caso e delle implicazioni legali, si cerca di fare luce su una questione complessa, spesso fraintesa. In un contesto che richiede chiarezza e obiettività, il testo mira a offrire una prospettiva equilibrata senza sensazionalismi.

Il caso è complesso. E allora, per parlarne, può essere utile usare un po’ di immaginazione. Immaginiamo un universo parallelo in cui una nota società produttrice di armi riceva una notifica da parte di un’Autorità galattica per la garanzia dell’uso legittimo delle armi stellari. L’Autorità – è bene precisarlo – non esiste ed è frutto di fantasia narrativa. Con quel provvedimento, alla società viene intimato di disattivare a distanza tutti i dispositivi prodotti e venduti che risultino utilizzati da criminali interstellari. L’ordine è motivato sulla base di un principio apparentemente inattaccabile: offendere il prossimo è contrario alla salute e all’incolumità pubblica dell’intera galassia, oltre che potenzialmente in contrasto con i principi fondamentali intergalattici. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il caso Cloudflare-Agcom merita attenzione perché va ben oltre la multa da 14 milioni di euro. Siamo di fronte a uno scontro che tocca direttamente il tema della sovranità digitale europea. Agcom ha sanzionato Cloudflare per non aver ottemperato agli ordini d x.com