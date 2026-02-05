Cinema e cultura | da De Sica a Albanese l’eredità del cinema italiano

Il cinema bergamasco si prepara a un fine settimana ricco di proposte. La città presenta una selezione di film che spazia da Christian De Sica ad Antonio Albanese, con titoli di rilievo e molte novità. La programmazione attira gli appassionati e promette di portare in sala un buon numero di spettatori.

Il 5 febbraio, nella serata del giovedì, il cinema bergamasco presenta due nuovi film in uscita: *Agata Christian – Delitto sulle nevi*, con il protagonista Christian De Sica, insieme a Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca ed Enzo Paci; e *Lavoreremo da grandi*, diretto da Antonio Albanese, con il protagonista stesso, Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese.

Il cinema apre le porte a un nuovo film, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, che arriva nelle sale giovedì 5 febbraio.

Christian De Sica, celebre attore e figlio d’arte, festeggia il suo 75° compleanno.

