Cinema e cultura | da De Sica a Albanese l’eredità del cinema italiano

Il cinema bergamasco si prepara a un fine settimana ricco di proposte. La città presenta una selezione di film che spazia da Christian De Sica ad Antonio Albanese, con titoli di rilievo e molte novità. La programmazione attira gli appassionati e promette di portare in sala un buon numero di spettatori.

**Il cinema bergamasco si apre al week-end con una selezione di film che va da Christian De Sica ad Antonio Albanese, con una programmazione ricca di nuove proposte e titoli di rilievo.** Il 5 febbraio, nella serata del giovedì, il cinema bergamasco presenta due nuovi film in uscita: *Agata Christian – Delitto sulle nevi*, con il protagonista Christian De Sica, insieme a Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca ed Enzo Paci; e *Lavoreremo da grandi*, diretto da Antonio Albanese, con il protagonista stesso, Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il week-end al cinema: da Christian De Sica ad Antonio Albanese

Il cinema apre le porte a un nuovo film, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, che arriva nelle sale giovedì 5 febbraio.

Christian De Sica compie 75 anni: nobile del cinema e figlio d’arte che ha fatto ridere l’Italia riscrivendo la comicità di cinema, teatro e tv

Christian De Sica, celebre attore e figlio d’arte, festeggia il suo 75° compleanno.

