Chiellini conferma che la Juventus è soddisfatta del lavoro svolto finora. Il dirigente, che si occupa di strategia, ha parlato della crescita della squadra in vista della prossima sfida di Coppa. La società guarda con fiducia alle prossime partite, anche se non esclude possibili mosse sul mercato.

Il dirigente juventino Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato l’impegno della squadra in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, offrendo una lettura chiara sui temi principali della partita di quarti. L’intervento riflette la percezione interna del club riguardo allo stato del gruppo, la crescita della rosa e le prospettive legate all’impegno prossimo, senza anticipare dettagli operativi ma centrando i focus strategici. Secondo l’intervento, entrambe le formazioni attribuiscono una grande importanza all’incontro e mirano a superare l’avversario per avanzare nel torneo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chiellini sul mercato: «Soddisfatti del lavoro fatto e della crescita della squadra»

Chiellini si è espresso chiaramente: la Juventus sta lavorando per trovare un nuovo attaccante.

Prima della partita di Coppa Italia, Giorgio Chiellini si è fermato ai microfoni di Mediaset.

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e JuventusGiorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni ... calcionews24.com

Chiellini sul mercato della Juventus, arriva l’annuncio sull’attaccanteGiorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dall’inizio di Parma-Juventus con il dirigente della Juventus che ha fatto il punto anche su quello che sarà il tentativo da parte dei ... calciomercato.it

