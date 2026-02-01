Chiellini si è espresso chiaramente: la Juventus sta lavorando per trovare un nuovo attaccante. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Parma-Juventus, il dirigente bianconero ha confermato che la società sta cercando un rinforzo in avanti. Nessun dettaglio sui nomi, ma l’obiettivo è rinforzare l’attacco prima della fine del mercato.

Giorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dall’inizio di Parma-Juventus con il dirigente della Juventus che ha fatto il punto anche su quello che sarà il tentativo da parte dei bianconeri di arrivare ad un nuovo attaccante. Giorgio Chiellini sul mercato della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex difensore della squadra bianconera ha fatto il punto sul reparto offensivo, commentando anche le voci che vorrebbero Mauro Icardi nel mirino della Juventus per la seconda parte di stagione: “ Icardi? Una suggestione e niente di più, sento di escluderlo. Sugli altri profili siamo in attesa”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chiellini sul mercato della Juventus, arriva l’annuncio sull’attaccante

Durante un'intervista pre-match con la Lazio, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la situazione dell'attaccante di interesse per la Juventus.

