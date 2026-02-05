Chiellini a Mediaset | Ci crediamo! Mercato? Contenti di quanto fatto abbiamo cercato di…

Questa sera, Giorgio Chiellini ha parlato prima della partita di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Il difensore ha detto che la squadra ci crede e si sente soddisfatta di quello che ha fatto finora sul mercato. Chiellini ha anche sottolineato che i bianconeri sono convinti delle loro forze e pronti a dare il massimo in campo.

Il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha voluto dire la sua prima del match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Juventus, il dirigente dei bianconeri, Giorgio Chiellini, ha presentato così la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SUL MATCH – « Entrambe le squadre ci tengono tanto come è normale che sia. Entrambe cercheranno di vincere per andare avanti. Consapevoli della difficoltà e dell'intensità che ci vorrà per tenergli testa. Ci crediamo ».

