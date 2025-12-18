Canzi in conferenza | Raccolto meno di quanto abbiamo seminato in Champions ora ci rispettano Sul mercato…

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha analizzato la sfida contro il Manchester United in conferenza stampa, sottolineando le sfide affrontate e i progressi maturati. Un momento di riflessione e di crescita per la squadra, che ora si confronta con nuove aspettative in Champions League. Le sue parole offrono uno sguardo dettagliato sul percorso e sulle prospettive future del club.

Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della partita pesa in Champions League col Manchester United. Max Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta della Juventus Women in Women's Champions League contro il Manchester United. CHAMPIONS LEAGUE – « Bilancio assolutamente positivo. Se ce l'avessero proposto all'inizio avremmo accettato di buon grado. Poi l'appetito vien mangiando. A conti fatti abbiamo raccolto qualcosa in meno di quello che abbiamo seminato. Su questa sensazione incide anche il punto perso ingiustamente a Monaco ».

