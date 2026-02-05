Chi è Graziella la moglie inglese di Raul Cremona e cosa fa nella vita

Graziella, moglie di Raul Cremona, mantiene un basso profilo e non lavora nel mondo dello spettacolo. È lontana dai riflettori e si dedica alla famiglia. Ha cresciuto i figli, Giordano e Leonardo, lontano dai clamori della scena. La loro vita privata resta riservata, senza molta pubblicità.

La moglie di Raul Cremona è Graziella, donna lontana dal mondo dello spettacolo alla quale è legato da molti anni e che l'ha reso padre di Giordano e Leonardo. Stasera l'artista sarà ospite a Striscia La Notizia, in onda su Canale 5 dalle 21:40. Nato in una famiglia dove si respira arte, sin da bambino si avvicina all'illusionismo apprendendo dal padre i primi giochi di prestigio. Negli anni Ottanta dopo aver conquistato diversi riconoscimenti come prestigiatore inizia a muoversi nel mondo della comicità, frequentando il Derby di Milano, insieme a Claudio Bisio, Aldo, Giovanni e Giacomo, Francesco Salvi e Paolo Rossi, per citarne alcuni ed in seguito al Ca Bianca Club dove lavora con Bruno Lauzi ed Umberto Bindi.

