Ricky Memphis, dopo un primo matrimonio fallito, è ora legato ad Alessia Cerasaro, aiuto regista, conosciuta sul set di «Distretto di Polizia». La Cerasaro ha fatto parte di importanti produzioni televisive e cinematografiche. Molto riservata e discreta, la moglie del famoso attore non è per niente propensa ai social e condivide col marito una grande fede religiosa. Dalla loro unione sono nati due figli: il primogenito Francesco nel 2005 e Maria nel 2013. Anche l’attore ha più volte dichiarato di non essere particolarmente attratto dai social network e che preferisce garantire privacy alla sua famiglia Alessia Cerasaro e Ricky Memphis: come è nato il loro amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Ricky Memphis, Alessia Cerasaro e cosa fa nella vita

Leggi anche: Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere e cosa fa nella vita

Leggi anche: Chi è Marina, la misteriosa moglie di Sigfrido Ranucci e cosa fa nella vita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ricky Memphis: età, moglie, figli e film dell’attore - Ha iniziato la sua carriera sul palco del Maurizio Costanzo Show nel 1990 e poi si è diviso tra cinema ... lettera43.it

La recita di #Natale di Beatrice, a cui purtroppo non ho potuto assistere perché bloccato a letto da una brutta influenza Le riprese video (sigh!) sono di mia moglie, perdoniamola. Restano l'amore e la gioia di questa bambina che riesce sempre a commuo - facebook.com facebook