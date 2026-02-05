Chi è Claudia Rivelli | età arresto per droga vita privata carriera sorella di Ornella Muti

Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, torna a far parlare di sé. La donna, nata a Roma nel 1950, ha avuto una lunga carriera nei fotoromanzi, ma negli ultimi tempi è finita sotto i riflettori per motivi meno piacevoli. Dopo un arresto legato a questioni di droga, si torna a parlare della sua vita privata e delle sue vicende recenti.

Chi è Claudia Rivelli? Nata a Roma il 16 giugno 1950. Nel corso degli anni '60 e '70, un volto ben noto al pubblico italiano è stato quello di Claudia Rivelli, iconica figura femminile che ha saputo conquistare la scena nazionale non solo come attrice, ma anche come influente interprete di una generazione in trasformazione. La sua partecipazione agli spot pubblicitari di Carosello, in particolare, l'ha resa familiare a milioni di italiani in un'epoca in cui questa popolare striscia pre-serale stava vivendo i suoi ultimi momenti di gloria.

