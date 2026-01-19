Ecco una guida ai programmi in onda questa sera, 16 gennaio 2026. Su Rai 1 va in scena La Preside, mentre su Rai 2 si concentra su un thriller avvincente. Canale 5 propone Zelig 30, la comicità storica, e Italia 1 trasmette John Wick – Capitolo 2. Una selezione di contenuti diversificati per soddisfare vari interessi, con anticipazioni sui principali appuntamenti serali delle reti Rai e Mediaset.

Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, lunedì 19 gennaio 2026, con la guida completa dei programmi tv in prima serata. La serata televisiva offre una scelta molto varia tra fiction, thriller, approfondimento giornalistico, comicità e cinema d’azione. Le reti Rai e Mediaset propongono contenuti per tutti i gusti: dalla nuova serie sociale La Preside su Rai 1, al thriller ad alta tensione su Rai 2, fino alla comicità storica di Zelig 30 su Canale 5 e all’azione di John Wick – Capitolo 2 su Italia 1. Che cosa vedere in tv stasera, 19 gennaio 2026: la guida completa Rai 1 – La Preside (terza e quarta puntata) Rai 2 – Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana Rai 3 – Lo Stato delle Cose Rete 4 – Quarta Repubblica Canale 5 – Zelig 30 Italia 1 – John Wick – Capitolo 2 Anticipazioni programmi tv stasera Rai 1 – La Preside La fiction con Luisa Ranieri prosegue con due nuove puntate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Che cosa vedere in tv stasera, 16 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da La Preside a Zelig 30

Che cosa vedere in tv stasera, 16 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, da Tali e Quali a La Ruota dei Campioni

Ecco una presentazione delle principali proposte televisive di stasera, 16 gennaio 2026. Su Rai 1 torna

Che cosa vedere in tv stasera, 7 gennaio 2026, la guida dei programmi in prima serata e le anticipazioni, dalla fiction "A testa alta" allo Slalom maschile

Ecco la guida dei programmi in onda questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026. La programmazione include la première della fiction

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana (19-25 gennaio 2026) - Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public, e in arrivo solo su Netflix dal 23 ... today.it