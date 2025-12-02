Sienna Miller incinta per la terza volta a 43 anni | la prima foto col pancione sul red carpet
Sienna Miller è incinta per la terza volta, pochi mesi dopo la nascita della figlia con il compagno Oli Green: l’attrice ha anche un’altra figlia, Marlowe, di 13 anni. Nessun annuncio sui social o “paparazzate”: a svelare la gravidanza è stata la stessa Miller, senza dire nulla, mostrandosi con il pancione sul red carpet dei Fashion Awards 2025. Sienna Miller è incinta: la foto con il pancione ai Fashion Awards 2025. Dal 2021, Sienna Miller sta frequentando il suo attuale compagno, Oli Green. La loro storia d’amore li ha portati a coronare un sogno: l’arrivo di una bambina nel 2024, di cui però non è mai stato rivelato il nome. 🔗 Leggi su Dilei.it
