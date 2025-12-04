Centrodestra Giampieri FdI detta la linea | Basta alleanze spurie Ora fronte unito

La foto di famiglia, alla fine, si farà. Almeno ascoltando i pareri dei coordinatori di Fratelli d'Italia e Lega. Il centrodestra viterbese vive giornate importanti per il futuro. Da un lato c'è la convergenza unanime sul nome di Alessandro Romoli per la riconferma alla presidenza della Provincia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Centrodestra, Giampieri (FdI) detta la linea: "Basta alleanze spurie. Ora fronte unito"

Non cambia idea il #Pd di #Bologna che, dopo le parole di #FrancescaAlbanese su quanto accaduto a #LaStampa, non sospende il processo per la cittadinanza onoraria. Ira del centrodestra - facebook.com Vai su Facebook

Senza candidato e diviso: alta tensione nel centrodestra. FdI solo contro l’ok al Bilancio - L’immagine del centrodestra pugliese spaccato, tra veti e screzi reciproci, è tutta nella conferenza stampa convocata ieri in Consiglio regionale per dire “no” alla discussione in Aula del bilancio di ... Da quotidianodipuglia.it

Sondaggi, FdI svetta al 31%, bene il centrodestra - Al primo posto resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto a 7 giorni fa incassa lo 0,2% e vola al 31%. Lo riporta ilgiornale.it

Centrodestra esulta. FdI primo partito a Pietrasanta e Forte. FI cresce a Viareggio - La Toscana ’rossa’ non mortifica i partiti di centrodestra che, anzi – eccezion fatta per la Lega – snocciolano percentuali più che soddisfacenti. Come scrive lanazione.it

Regionali, centrodestra in crisi. La Lega pronta a correre da sola con Vannacci, asse FdI-FI con Gemmato - Nervi tesi nel centrodestra per la scelta del candidato governatore, con la coalizione che rischia persino di dividersi. Riporta quotidianodipuglia.it

La Camera discute di spese militari, il centrodestra non presenta mozioni: FdI vuole evitare lo scontro con la Lega (contraria al riarmo) - La maggioranza che sostiene il governo Meloni non presenterà una mozione parlamentare sull’aumento delle spese militari in risposta a quelle delle opposizioni che saranno votate mercoledì 10 settembre ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Accordo nel centrodestra: Stefani (Lega) in Veneto, Cirielli (Fdi) in Campania e Lobuono (civico) in Puglia. Meloni «prenota» la Lombardia - Secondo quanto comunicato in una nota, a margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi ... Scrive ilsole24ore.com