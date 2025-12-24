Pavel Durov ha almeno 100 figli sparsi per il mondo | come è possibile?
Secondo un'inchiesta del WSJ, l'imprenditore russo fondatore dell'app di messaggistica, ha donato il suo sperma a una clinica privata, dando vita a centinaia di figli sparsi per il Mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l’infertilità globale
Leggi anche: Pavel Durov: ‘Internet sta diventando uno strumento di controllo’
Pavel Durov, il cripto miliardario russo che ha messo al mondo 100 figli per combattere l’infertilità; La doppia faccia di Durov: ultralibertario ma dirigista (e con almeno 100 figli in 12 Paesi); Pavel Durov come Musk, Mr Telegram ha 100 figli: la storia tra donazioni di sperma e la clinica di Mosca; Russia: il fondatore di Telegram Pavel Durov afferma di avere oltre cento figli biologici.
La doppia faccia di Durov: ultralibertario ma dirigista (e con almeno 100 figli in 12 Paesi) - Secondo alcune voci (non provate) sarebbe un agente a libro paga del Cremlino ... msn.com
Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 Paesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 Paesi ... tg24.sky.it
Pavel Durov, il cripto miliardario russo che ha messo al mondo 100 figli per combattere l’infertilità - Il fondatore di Telegram copre i costi della fecondazione in vitro per le donne che desiderano utilizzare il suo sperma e ha promesso ai figli una parte della sua fortuna ... milanofinanza.it
Pavel Durov, fondatore di #Telegram, avrebbe contribuito alla nascita di circa cento figli biologici tramite donazioni di sperma a una clinica di Mosca. Questa scelta estrema ha attirato l’attenzione sul tema della paternità e delle decisioni personali. https://www. - facebook.com facebook
Pavel Durov come Musk, Mr Telegram ha 100 figli: la storia tra donazioni di sperma e la clinica di Mosca x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.