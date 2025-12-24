Secondo un'inchiesta del WSJ, l'imprenditore russo fondatore dell'app di messaggistica, ha donato il suo sperma a una clinica privata, dando vita a centinaia di figli sparsi per il Mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pavel Durov ha almeno 100 figli sparsi per il mondo: come è possibile?

Leggi anche: Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l’infertilità globale

Leggi anche: Pavel Durov: ‘Internet sta diventando uno strumento di controllo’

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pavel Durov, il cripto miliardario russo che ha messo al mondo 100 figli per combattere l’infertilità; La doppia faccia di Durov: ultralibertario ma dirigista (e con almeno 100 figli in 12 Paesi); Pavel Durov come Musk, Mr Telegram ha 100 figli: la storia tra donazioni di sperma e la clinica di Mosca; Russia: il fondatore di Telegram Pavel Durov afferma di avere oltre cento figli biologici.

La doppia faccia di Durov: ultralibertario ma dirigista (e con almeno 100 figli in 12 Paesi) - Secondo alcune voci (non provate) sarebbe un agente a libro paga del Cremlino ... msn.com