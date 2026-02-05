Questa sera al Balaidos si sfidano Celta Vigo e Osasuna in una partita che promette emozioni. Entrambe le squadre arrivano in forma e cercano i tre punti per avvicinarsi alla zona alta della classifica. Il calcio d’inizio è alle 21:00 e i tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre. La partita si presenta aperta, con molte possibilità di risultato.

Il ventitreesimo turno di Liga spagnola comincerà col consueto anticipo del venerdì, che vedrà protagoniste Celta Vigo e Osasuna, due squadre in salute. I galiziani, che nello scorsa giornata hanno pareggiato a Balaidos, sono a un punto dal sesto posto, detenuto dall’Espanyol, mentre i Navarri hanno appena impattato con il Villarreal, allungando la striscia di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Osasuna (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta a Balaidos?

Argomenti discussi: Celta Vigo-Osasuna, il pronostico: ottimo l'1 dalla quota elevata; Vinicius e Mbappé rispondono al Barça e tutti gli altri gol Streaming | DAZN IT; Le partite di oggi: Verona-Pisa è la sfida dei nuovi tecnici, si gioca in tutti i top 5 campionati; La Roma è a un passo da Bryan Zaragoza.

