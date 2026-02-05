Cavo digitale Unitirreno sbarca a Genova | nuova infrastruttura per i dati italiani

A Genova è arrivato il nuovo cavo digitale Unitirreno. Trascinato sotto il mare, collega la Sicilia con il porto ligure, creando una connessione più sicura e veloce per i dati italiani. L’opera, lunga oltre mille chilometri, rappresenta un passo importante per migliorare le reti di comunicazione nel paese. Ora si attende il suo funzionamento, che potrebbe portare benefici concreti a aziende e utenti.

**Un cavo sottomarino, lungo oltre mille chilometri, connesso tra la Sicilia e Genova: così comincia l’avventura di Unitirreno, la nuova infrastruttura per i dati digitali di rilevanza strategica per l’Italia.** Il 5 febbraio 2026, a Genova, al via la presentazione del progetto Unitirreno, una struttura tecnologica che collega il capoluogo ligure al sud della Sicilia, attraverso un cavo sottomarino che supera il canale di Sicilia, passando per Roma-Fiumicino e Olbia. È una infrastruttura di grande importanza per la connettività digitale, con un investimento di 80 milioni di euro, tre anni di costruzione, e che, secondo quanto dichiarato dai protagonisti, andrà a modificare il panorama delle comunicazioni globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

