Subito una tegola per mister Stefano Cuccù. E in quel reparto avanzato che finora ha trovato non poche difficoltà. Angelo Traini è stato operato in questi giorni al ginocchio e rimarrà fuori per almeno un paio di mesi. All’assenza dello sfortunato attaccante classe 2004 si sommano le partenze nelle scorse settimane di Kari e Zanutel, ed ecco che in attacco per il Castelfidardo ci sono solo Morais e il giovane Abagnale. In questi giorni la società spera di piazzare un colpo importante, un giocatore di qualità ed esperienza. E chissà che arrivi prima della sfida di domenica, casalinga, contro il Giulionova? Se lo augura mister Cuccù, che ha diretto ieri il primo allenamento assieme al suo vice Massimo Loviso, dopo essere stati richiamati lunedì sera dalla società dopo l’esonero di mister Francesco Monaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, Traini ai box. In attacco rimane Morais