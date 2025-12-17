Operazione antidroga tra Castel Volturno e Mondragone | nove misure cautelari

I militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno eseguito un’operazione antidroga tra Castel Volturno e Mondragone, portando all’applicazione di nove misure cautelari. L’intervento si inserisce in un’attività mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti A Castel Volturno e Mondragone i Militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 9 soggetti (delle quali quattro in custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari e due con divieto di dimora in provincia di Caserta) tutte ritenute responsabili – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – di una rilevante pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti (crack, cocaina, eroina ed hashish). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

