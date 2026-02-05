Castan rivela di aver contestato i modi di Spalletti, ma riconosce che resta un grande allenatore. Ricorda il 2016, un anno in cui la rabbia era tanta, e lui ha attraversato un momento difficile della sua carriera. Ora, l’ex difensore della Roma racconta come è riuscito a tornare in campo dopo quella prova personale difficile.

Un ex difensore della Roma racconta un periodo intenso della propria carriera, segnato da una difficile prova personale e dal successivo ritorno in campo. L'esperienza evidenzia episodi chiave, rapporti con figure tecniche di rilievo e dinamiche interne al mondo del calcio, offrendo una lettura chiara dei fatti senza filtri esterni. Dopo aver superato un tumore al cervello e aver riacquisito l'attività agonistica, una prestazione non brillante contro il Verona ha portato Spalletti a prendere una decisione netta. La scelta è stata presentata come legittima, pur con toni che Castan ha ritenuto bruschi in quel frangente.

© Mondosport24.com - Castan su Spalletti: «Avevo contestato i suoi modi, ma resta un grande. Nel 2016 la rabbia era tanta perché...»

Castan rivela di aver discusso con Spalletti per i modi bruschi dell’allenatore, ma non ha mai messo in dubbio il suo valore.

