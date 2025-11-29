Chi usa ChatGPT tutti i giorni sbaglia di più ma è convinto di essere un genio

Hai presente quella sensazione di sicurezza totale quando ChatGPT ti dà una risposta? Ecco, forse dovresti preoccuparti. Un nuovo studio dell’ Università di Aalto in Finlandia ha scoperto qualcosa di sorprendente: più usi l’intelligenza artificiale, più pensi di essere bravo, anche quando non lo sei affatto. Il fenomeno si chiama effetto Dunning-Kruger, dal nome dei due psicologi che lo hanno studiato per primi. In pratica funziona così: le persone poco competenti in qualcosa tendono a sopravvalutarsi tantissimo, mentre chi è davvero esperto spesso sottovaluta le proprie capacità. È un meccanismo che funziona da sempre con gli esseri umani. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi usa ChatGPT tutti i giorni sbaglia di più (ma è convinto di essere un genio)

